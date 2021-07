Óscar de la Hoya reveló su visión de los ataques con “Canelo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Entre tantas idas y vueltas entre Saúl “Canelo” Álvarez y Óscar de la Hoya, perece que el ex boxeador nacido en California dio su brazo a torcer. En los últimos meses ambos personajes del mundo del boxeo se han desacreditado mutuamente a través de las redes sociales y polémicas declaraciones. Sin embargo, “Golden Boy” reconoció que esta situación le entristece.

“El ‘Canelo’ si, me ‘agüita’ (entristece), lo que hizo. En la manera en la que lo hizo. Yo le estaba pagando más dinero que el que ahora le están pagando en sus peleas. Ahora está con un promotor inglés. ¿Por qué no trabajar juntos él y yo para hacer cosas grandes?”, se cuestionó De la Hoya en unas declaraciones para No Puedes Jugar Boxeo.

Las confrontaciones entre ambos comenzaron previo al combate de Saúl Álvarez y Billy Joe Saunders. “Canelo” fue quien comenzó la guerra mediática tras tildar de borracho a su antiguo promotor. Sin embargo, De la Hoya afirmó no conocer el porqué de su molestia.

“Yo todavía me estoy rascando la cabeza diciéndome, ‘¿qué fue lo que pasó?’. No sé lo que pasó. Quizá la gente le está hablando en su oído, quizá no sabe lo que está sucediendo, pero nada, esto es un negocio, él parece que quiere hacer historia… vamos a trabajar juntos, yo creo, algún día. Eso sí lo imagino”, afirmó De la Hoya.

Finalmente, el ambicioso deseo del “Golden Boy” de volver a trabajar con “Canelo” está sujeto al argumento de afianzar el deporte en México. “¿Por qué no apoyarnos? ¿Por qué no trabajar con cada uno y hacer crecer este deporte mexicano?, así es como yo pienso”, concluyó Óscar de la Hoya.

