Jovencito mata a 2 mujeres por pacto con el Diablo para ganar lotería de Mega Millions Super Jackpot

Un jovencito británico fue declarado culpable por el asesinato de dos mujeres como parte de un pacto con el diablo para sacrificar a seis damas cada seis meses en búsqueda de ganar la lotería Mega Millions Super Jackpot.

Fue en junio del 2020, cuando Danyal Hussein, de entonces 19 años, apuñaló a Bibaa Henry, de 46 años, y a Nicole Smallman, de 27, luego atacarlas en un parque de Londres, después de que las víctimas celebraran el cumpleaños de una de ellas junto a otros amigos.

