El Departamento del Trabajo otorgará $43 millones de dólares en subsidios para trabajadores desempleados por la pandemia

El Departamento de Trabajo de Estados repartirá $43 millones de dólares en subvenciones para ayudar a reincorporar al mercado laboral a los trabajadores desplazados que han sido afectados por la pandemia.

Los estados elegibles tendrán hasta el 31 de agosto de 2021 para presentar su propuesta de ayuda a los trabajadores desplazados más afectados por las secuelas económicas y laborales de la pandemia del COVID-19.

Las Subvenciones Nacionales para Trabajadores Desplazados a través de la Recuperación Equitativa del Empleo (CAREER) estarán dirigidas a trabajadores de comunidades o grupos históricamente marginados, así como a beneficiarios de prestaciones de desempleo estatales o por pandemia que hayan agotado su ayuda junto con los desempleados de larga duración.

$43 million in grant funding is available to support reemployment for workers affected by the pandemic, including historically marginalized groups, the long-term unemployed and those who have exhausted unemployment benefits. Apply today: https://t.co/2hAlxJN8Jd pic.twitter.com/03sxsLPBnR

— US Labor Department (@USDOL) July 7, 2021