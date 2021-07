El gobernador Polis pone fin al estado de emergencia por la pandemia en Colorado

El gobernador Jared Polis puso fin al estado de emergencia por la pandemia de coronavirus en Colorado el jueves, más de 15 meses después de la llegada del nuevo coronavirus al estado.

“Hoy finalizo la declaración de emergencia sanitaria en Colorado”, dijo Polis en un anuncio de video publicado en la cuenta de Twitter del gobernador. “Eso significa hacer que los habitantes de Colorado vuelvan a trabajar antes y permitir que nuestro estado se recupere más rápido al poner fin a la emergencia de salud y centrarse en la recuperación y las vacunas”.

Today I am ending the health emergency declaration in Colorado.

That means getting Coloradans back to work sooner and allowing our state to recover faster by ending the health emergency, and focusing on recovery and vaccinations. pic.twitter.com/wvLmRVfnYW

