Sarita Sosa pelea herencia de José José ante la corte de Miami, y Marysol Sosa le responde

El pasado mes de abril se dio a conocer que José José dejó un testamento en México y para sorpresa de todos nombró como heredera universal y albacea a su exesposa, Anel Noreña, madre de sus dos hijos mayores Marysol y José Joel.

Ante la polémica generada, se ha dado a conocer que Sarita Sosa está dispuesta a pelear por la herencia de su padre, por lo que, junto a su mamá, la señora Sara Salazar, han hecho una petición ante la corte estadounidense para que sean declaradas oficialmente como las administradoras de los bienes que dejó el cantante.

Así lo dio a conocer el programa de Telemundo ‘Suelta La sopa’, en donde compartieron el documento en el que se solicita que la viuda de José José, sea nombrada administradora de la herencia, en la que se incluye una propiedad ubicada en Homestead, Florida, valuada en casi $400 mil dólares, misma en la que pasó sus últimos días el cantante mexicano que falleció el pasado 28 de septiembre de 2019.

Dentro de la lista de bienes que dejó el intérprete de “El triste” y “El amar y el querer”, también se encuentran las regalías de la empresa discográfica a la que perteneció, así como los recursos de la compañía ‘José José Inc’, de los que se desconoce el valor económico. Por si esto fuera poco, Sara Salazar también envió una cuenta bancaria en la que solicita le sea depositado todo el dinero de la herencia.

Pero otro aspecto que causó controversia fue que en el mismo documento habrían sido desconocidos por completo los hijos mayores del cantante, ya que a la hora de mencionar a todos sus familiares únicamente aparece el nombre de Sara Sosa.

Como era de esperarse, la familia de José José en México ya se pronunció al respecto y mediante un comunicado compartido en redes sociales, Marysol Sosa lanzó una contundente respuesta, en donde señaló que está tranquila, ya que el único documento con validez oficial es que se encontró en México.

“Solo quiero aclarar que las opiniones personales no tienen cabida. Si ellas, dígase la señora Sara Salazar y mi media hermana Sara, creen que el testamento de México no es válido, no quiere decir que el documento no exista y no tenga validez. Finalmente, las leyes son las que validarán qué es auténtico y qué es apócrifo”.