Gobernador de Texas propone crear un grupo de trabajo” para la “crisis en la frontera” creada por Biden

El gobernador de Texas Greg Abbott criticó este sábado el “completo abandono” de la frontera sur por parte de la Administración del presidente Joe Biden, y sugirió la creación de un grupo de trabajo en momentos en que la línea limítrofe vive una crisis migratoria “sin precedentes”.

Abbott sostuvo hoy en el Capitolio estatal, en Austin, una reunión con alguaciles y representantes legislativos de localidades limítrofes en Texas, con quienes abordó la posible creación de un grupo de trabajo en materia de seguridad fronteriza a fin de abordar la “excesiva cantidad de personas que cruzan la frontera”, como dijo.

Even though the federal gov’t has abandoned its responsibility to secure the border, Texas will not.

Communities along the border & across America are seeing the damaging effects of Biden’s open border policies.

Texas is leading the charge & will secure our border. pic.twitter.com/FHgUmvgYQY

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 10, 2021