Michigan ofrece a los residentes la oportunidad de ganar $1 millón de dólares por vacunarse este 11 de julio y $2 millones el 4 de agosto

Todos los residentes que se hayan vacunado entre el 1 de diciembre de 2020 y el 10 de julio de 2021 podrán ganar una serie de premios de hasta $2 millones de dólares o becas para los menores de dieciocho años.

El 1 de julio, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, se convirtió en la última dirigente de un estado en anunciar un programa de lotería de vacunas.

Todas las personas vacunadas dentro del plazo establecido pueden inscribirse a través del sitio web MI Shot To Win. Al inscribirse, deberás proporcionar la siguiente información

Si no tienes acceso a Internet, es posible inscribirte por teléfono. Para participar, deberás llamar “a la línea directa de COVID-19 al 888-535-6136, luego pulsar 1 y proporcionar la información solicitada, para recibir una participación en el sorteo”. La línea directa estará atendida de lunes a viernes – 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y el sábado y domingo – 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

El Estado repartirá premios por un valor total de cinco millones de dólares.

La primera serie de sorteos se realiza a partir del 6 de julio y hasta el 4 de agosto, en la que un adulto podrá ganar $50,000 dólares. Para poder participar en el primer sorteo, hay que haber recibido la primera dosis antes del 1 de julio y haberse registrado antes del día 5 a las 23:59 horas.

El sorteo para ganar $1,000,000 de dólares tendrá lugar este domingo 11 de julio. Para tener la oportunidad de ganar, deberás registrarte antes del 10 de julio.

El sorteo del Gran Premio tendrá lugar el 4 de agosto, y un afortunado ganador se llevará a casa $2,000,000 de dólares. Los interesados en tener una oportunidad de ganar deben haberse vacunado antes del 30 de julio y haberse inscrito antes del 3 de agosto.

