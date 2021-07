7 mitos sobre Cáncer: su reputación posesiva en el amor, mal humor y extrema sensibilidad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cáncer es un signo que tiene la reputación de ser posesivo en el amor, malhumorado y con extrema sensibilidad, pero ¿qué hay de cierto? Todos los signos zodiacales poseen un arquetipo de personalidad, el cual, en la mayoría de las veces no corresponde del todo a la realidad, según han analizado astrólogos. Cáncer no es la excepción.

El cuarto signo del Zodiaco es uno de los más intuitivos, generosos y protectores, características que lo convierten en un buen amigo, pareja o socio. Son receptivos, por ende, son los primeros que ofrecen su hombro sobre el que llorar.

Sin embargo, sus actitudes a veces son mal interpretadas. Es un signo gobernado por la Luna, planeta astrológico que rige las emociones, por lo tanto, están sincronizados con el sentir de las otras personas. Como el cangrejo, se sienten seguros en su caparazón (hogar) y al mismo tiempo protege a los demás. Además, al ser un signo de agua, son intuitivos y se mueven en función de sus emociones.

De esta manera, hay diversos mitos sobre las personas Cáncer, algunos más ciertos que otros, y desde Astrology Answers, nos hacen llegar los más populares.

1. Son personas negativas y quejumbrosas

Cáncer no solo es sensible a las emociones, también a todo a su alrededor. Alimentos poco saludables, temperaturas extremas y malas vibras, pero no significa que sean negativos. Necesitan un entorno equilibrado para prosperar y las personas suelen confundir su intuición con recriminaciones.

2. Intentan llamar la atención con sentimentalismo

Lo más importante para un Cáncer son los sentimientos. No es que esté tratando de llamar la atención o culpando a la gente de sus emociones. Sus pláticas a menudo giran alrededor de los pensamientos e intenciones suyas y de los demás. Es fácil que detecte lo que piensan las demás personas.

3. Cáncer es ambiguo

Toman decisiones con base en su intuición, algo que es difícil de explicar para ellos. Sus intenciones siempre son buenas, a pesar de que en la práctica puede suceder lo contrario.

4. Es el signo que más tarda en superar un ex

Tienen el estereotipo de ser personas que tratan de arreglar o salvar a los “chicos o chicas malas”. Lo cierto es que a menudo se involucra en relaciones tóxicas, pero es un proceso que debe pasar para aprender a proteger su sensible corazón. Se enamoran rápidamente de la gente equivocada, sin embargo, son de los que más rápido maduran emocionalmente.

5. La familia es su máxima prioridad

Si bien disfrutan convivir con su familia y no les resulta difícil expresar lo que sienten, no siempre quieren tener hijos. Pueden asumir esas responsabilidades, pero no necesariamente de ellos mismos, sino de alguien más. Así, son excelentes tíos o padrinos.

6. Son posesivos en el amor

Pareciera que son dependientes a su pareja, pero la realidad es que es solo su estilo de comunicación. Son muy transparentes en una relación, lo que podría confundir a otros signos del Zodiaco, principalmente, a los que no están acostumbrados a hablar de emociones. Dicho esto, ellos también necesitan su propio espacio.

7. Cáncer siempre está de mal humor

Es claro que Cáncer suele tener más variaciones de energía que los demás signos, según explicó Astrology Answers. Pero no significa que siempre estén de mal humor. A veces pueden ser introvertidos, otras extrovertidos, amables o agresivos, todo depende de las energías a su alrededor.

