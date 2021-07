Eurocopa 2020: críticas en Inglaterra a Jack Grealish y Raheem Sterling por no haber pateado los penales

La Selección de Inglaterra perdió la final de la Eurocopa 2020 2-3 en penales ante Italia el pasado domingo, por lo que las críticas se dirigieron ante los talentosos Jack Grealish y Raheem Sterling por no cobrar siquiera un penalti en la tanda.

El ex jugador británico, Roy Keane, crítico en la tv irlandesa a Grealish y Sterling: “Si eres Sterling o Grealish, no puedes quedarte ahí sentado y dejar que un jovencito vaya a patear un penal decisivo antes que tú. No puedes”.

El actual mediocampista del Aston Villa respondió a través de sus redes sociales: “Dije que quería ejecutar un penal, el entrenador tomó muchas decisiones acertades en este torneo, también lo eligió esta noche, pero no permitiré que nadie diga que no quería patear cuando dije que quería”.

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV

— Jack Grealish (@JackGrealish) July 12, 2021