Menor de 7 meses se contagia de Covid-19 en guardería de LA

Cuando Jacqueline García llevó a su bebé Andrew de 7 meses a la guardería, se encontró con que la dueña, le informó que no lo podía dejar, porque una de las cuidadoras se había contagiado de Covid-19.

De inmediato esta madre primeriza entró en pánico, angustiada de que su hijo pudiera tener también el virus.

“Ese mismo día, mi esposo – Andrés López- llevó al niño a hacerse la prueba de Covid-19. No fue tan fácil porque ya han cerrado muchos centros de exámenes en Los Ángeles y en Kaiser no se lo quería hacer”, dice Jacqueline, quien es reportera del diario La Opinión.

Ese día por la mañana, el niño no presentó ningún síntoma, pero ya por la tarde comenzó a ponerse irritado y llorón. “La temperatura le subió a 101 grados, pero de la oficina del doctor me dijeron que no me preocupara a menos que llegara a 104”.

La noche del viernes para amanecer el sábado, Andrew la pasó mal. “Durmió solo en ratitos”.

Durante el sábado, al pequeño le mejoró el semblante, parecía normalizarse y tomó varias siestas en el transcurso del día. Esa noche ya durmió con normalidad.

“Más tranquila, el domingo decidí salir a correr, pero cuando manejaba de regreso a la casa, mi esposo me mandó una captura de pantalla que mostraba que Andrew había salido positivo al Covid”.

En ese momento, Jacqueline rompió en llanto, asustada con los resultados del examen. “Mi peor temor, se había hecho realidad. Mi niño tenía Covid-19”.

Pero a la vez tanto ella como su esposo se enfurecieron con la guardería cuando se enteraron que la cuidadora con el virus, no estaba vacunada.

“La directora me dijo que no la podían obligar a vacunarse si no quería. Me dio mucho coraje porque está bien que no se quiera vacunar, que haga lo que quiera, pero que no trabaje en una guardería o en un lugar donde esté en contacto con niños indefensos y los ponga en riesgo. ¡No se vale! Mi niño apenas está desarrollando sus defensas y es imposible a esa edad ponerle una mascarilla. No la aguanta y se la quita”.

Jacqueline comenta que a diferencia de la cuidadora de la guardería, su hijo no tiene la opción de decidir si recibe o no la vacuna porque no existe una para los niños de 12 años y menores. “Si la hubiera, lo habría llevado hace mucho a ponérsela.”, dice llena de tristeza.

Platica que la persona que contagió a su niño y quién sabe si a más menores, le mandó un mensaje ofreciendo disculpas. “Preferí no contestarle, porque no quería decirle algo de lo que después me fuera a arrepentir”.

Por ahora, revela que la guardería a la que lleva a su hijo se mantiene cerrada. “Hasta este momento, no sé cuáles son los protocolos en cuanto a la vacunación de los empleados de los centros de cuidado infantil, pero llamé a otra guardería más grande, donde había solicitado espacio para el niño, y me dijeron que el 90% de su personal está vacunado”.

Más tarde, el pediatra de su hijo le informó que las guarderías no pueden forzar a su personal a vacunarse.

Jacqueline y su esposo Andrés acudieron el domingo 11 de julio a hacerse los exámenes de Covid. El lunes temprano le avisaron a él que estaba negativo, pero ella aún no recibe respuesta, pese a que se los practicaron al mismo tiempo.

“A mí me pusieron la vacuna de Johnson & Johnson. No sé si el niño me va a contagiar o no. Solo sé que me necesita y ahora más que nunca lo tengo que cuidar mucho”.

El pediatra Ilan Shapiro, director médico de las clínicas de salud AltaMed, afirma que la única manera de salir de la pandemia, es vacunarnos para proteger a todos.

“Los padres de guarderías y escuelas deben involucrarse y hablar con los directivos para ponerse de acuerdo en el tema de la vacunación, y mientras no haya vacunas para los menores de 12 años deben protegerse con distancia social, mascarillas y lavado de manos”.

Pero cómo un bebé puede mantener distancia social de su cuidadora que decide no vacunarse.

Cita el caso de un hospital de Texas que le dijo a todos sus empleados que si querían trabajar ahí, debían vacunarse. “El resultado fue que los demandaron, pero el hospital ganó la demanda”.

El médico expone que a la gran mayoría de los menores que han contraído Covid les ha ido bien, pero eso no significa que no puedan morir. “En el país más de 500 niños han fallecido y también pueden desarrollar el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-C, por sus siglas en inglés), una afección grave relacionada con el coronavirus”.

Esto sin contar con que pueden presentar más de 50 efectos a largo plazo como déficit de atención, fatiga, debilidad muscular, ansiedad, dificultad para dormir, dolor de cabeza, entre otros.

El fin de semana, el Departamento de Salud del condado de Los Ángeles reveló que la transmisión de Covid se ha incrementado de manera alarmante entre los jóvenes no vacunados. De los 1,094 nuevos casos reportados el sábado, el 83% fue de gente entre los 18 y 49 años.

“Mientras los casos y las hospitalizaciones aumentan, la urgencia de vacunar a más personas crece. Casi 100% de los nuevos casos ocurren entre los no vacunados. Todas nuestras vacunas de Covid son muy efectivas para proteger de esta enfermedad y las variantes como Delta”, dice Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

Un médico pediatra en el sur de California quien pidió mantener el anonimato, confía que si tuviera infantes y niños menores de 12 años, no los mandaría a la guardería ni a la escuela mientras no estén vacunados.

“Un niño que va a una guardería tarde que temprano adquirirá Covid-19, lo va a llevar a su casa y puede transmitirlo a sus padres y abuelos, aún cuando ellos estén vacunados. Si bien no habrá una tragedia ni terminarán en el hospital, hay un riesgo sí padecen inmunodepresión, un debilitamiento del sistema inmune”.

Debido a que los menores de 12 años no son elegibles para ser vacunados en estos momentos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda a los programas de educación y cuidado temprano, llámense guarderías, usar múltiples estrategias de prevención para proteger a los niños y adultos que no están completamente vacunados en especial en comunidades con niveles de contagio de moderado a alto.

La recomendación es que quienes no están completamente vacunados, usen mascarillas en los interiores.

Pero también aconsejan abrir ventanas, usar limpiadores de aire portátiles y mejorar los filtros para aumentar la ventilación en la escuela, guarderías y centros de cuidado de niños.

La buena ventilación, dicen, es importante como una estrategia de prevención de Covid en guarderías y escuelas para reducir el número de partículas del virus en el aire, así como el uso de mascarillas multicapas bien acomodadas, entre otras herramientas.