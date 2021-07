‘Al fin me siento vista’: Mj Rodriguez reacciona a su nominación a los Premios Emmy por ‘Pose’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mj Rodriguez hizo historia cuando se anunciaron los nominados a los Premios Emmy. La actriz de “Pose” se convirtió en la primera mujer transgénero en obtener una nominación en la categoría principal de “Mejor Actriz”. Rodriguez da vida al personaje de Blanca Rodriguez en la serie del canal FX que recientemente concluyó.

“Estoy sintiendo muchas emocionas. Me siento feliz y me siento realizada. Al fin me siento vista“, dijo la estrella de acuerdo a Deadline. “Mi tío falleció y siento que lo estoy celebrando porque siento que él tenía sus manos sobre mí y el elenco de Pose. Soy una chica del norte de Nueva Jersey que tenía sueños y aspiraciones como Whitney Houston. Nunca pensé que esto me pudiera pasar. Me dije a mí misma que pase lo que pase, voy a seguir adelante y nunca me detendré“.

Mj competirá en la próxima entrega de los Premios Emmy contra Olivia Colman (“The Crown”), Emma Corrin (“The Crown”), Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”), Uzo Aduba (“In Treatment”) y Jurnee Smollett (“Lovecraft Country”).

Los premios se entregarán el próximo 19 de septiembre en una ceremonia que será presencial en vivo y desde Hollywood. CBS y Paramount+ transmitirán la entrega que será conducida por Cedric the Entertainer.