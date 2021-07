Video: Messi dio una muestra de grandeza y evitó burlas de Rodrigo de Paul a Brasil tras ganar la Copa América 2021

El pasado fin de semana, Argentina acabó con su sequía de 28 años sin ganar un título tras vencer a Brasil en la final de la Copa América 2021. La celebración sigue en todo el país, el logro es indiscriptible. Y pequeños clips del momento continuan haciéndose virales. Uno de los más especiales es protagonizado por Lionel Messi, quien celebró como nadie, pero no dudó en actuar como un líder cuando Rodrigo de Paul quiso burlarse de Brasil en plena algarabía en el Maracaná.

Cuando De Paul, quien asistió a Ángel Di María para el gol del triunfo, intentó iniciar el cántico “brasilero, brasilero”, fue detenido en seco por Messi. El capitán de la selección Argentina fue claro al negarle sus intenciones.

“No, no“, dijo Messi, a la vez que hacía el gesto de negación con la mano. Luego Sergio Agüero lo siguió. Clase de cómo ganar cortesía de uno de los mejores jugadores de la historia.

During the Copa America victory celebrations, Rodrigo de Paul was about to start a song which made fun of Brazil.

Messi stopped de Paul from doing it. Agüero was about to start singing too but then refrained when the captain said no.

