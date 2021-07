Se estrena “The French Dispatch” en Cannes y recibe una ovación de pie por 9 minutos

The French Dispatch tuvo un gran estreno en Cannes. La película protagonizada por Tilda Swinton y Timothée Chalamet recibió una ovación de nueve minutos durante el festival de cine,

Este lunes 12 de julio se estrenó la nueva película de Wes Anderson y mientras se escuchaban los aplausos, Chalamet y Tilson se abrazaron; ella aprovechó para pegarle al actor de 25 años un cartel de ‘Tilda Swinton’ en la espalda.

La película en la que también actúan Bill Murray, Frances McDormand, Benicio del Toro, Adrien Brody, Léa Seydoux y Owen Wilson era una de las más esperadas en Cannes y sin duda parece que no decepcionó.

Look at what Tilda Swinton did to Timothee Chalamet during ‘The French Dispatch’ standing ovation. #Cannes2021 pic.twitter.com/MNmkzdUktA

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) July 12, 2021