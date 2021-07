Timothée Chalamet y Tilda Swinton se convierten en los nuevos favoritos de la alfombra roja de Cannes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Timothée Chalamet y Tilda Swinton se robaron la atención en el Festival de Cannes 2021. Durante el estreno de The French Dispatch de Wes Anderson, los actores causaron sensación en la red carpet.

Chalamet de 25 y Swinton de 60 llegaron con unos llamativos looks que acertaron en todo sentido. Por su parte, el actor de Call me by your name lució unas lentejuelas en su traje, mientras que la artista británica lució un conjunto a dos colores con un giro en las mangas.

Ella vistió un diseño de Haider Ackermann, con quien ha colaborado en más de una ocasión. El blazer en satén rosa hizo juego con la falda naranja hasta el sueño. Timothée lució un traje Tom Ford bañado en playa que lucía muy elegante por los tonos metálicos.

Para complementar sus outfits posaron para la cámara de una forma que encantó a los presentes. Timothée recargo su cabeza en el hombro de la actriz.

Con su estilo y su forma de ser se convirtieron en las celebridades mejor vestidas del Festival de Cannes.

La pasarela de Timothée y Tilda es uno más de los momentos que ha dejado la edición del festival de cine este año.

La actriz mexicana Salma Hayek destacó al ser reconocida en el evento Women in motion con un premio a su exitosa trayectoria en el cine y por ser activista de los derechos de las mujeres.

Otra mexicana que destacó fue Michelle Salas, quien lució un hermoso vestido blanco con el cual se robó todas las miradas. La influencer de 32 años es una de las mexicanas que tuvo la oportunidad de asistir al evento.

Por otro lado, la actriz mexicana Arcelia Ramírez, recibió una ovación de ocho minutos en el festival por su actuación la La Civil, película dirigida por la rumana Teodora Mihai y que trata sobre una madre desesperada que hace su propia investigación para dar con su hija, secuestrada por un cártel en México.

La proyección se realizó el 10 de julio y recibió una increíble reacción por parte de los presentes.

El Festival de cine de Cannes se realiza en el Palacio de Festivales y Congresos de Cannes en Francia. Inició el 6 de julio y concluirá el 17 del mismo mes.

