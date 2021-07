Investigación de UCLA destaca rezago de Estados Unidos en brindar protección a niños inmigrantes detenidos

Estados Unidos está rezagado con respecto a otros países respecto a prevenir la detención de niños inmigrantes, brindarles protección legal y ofrecerles acceso a atención médica y educación, de acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

De acuerdo con la investigación del Centro de Análisis de Políticas (WORLD) de la Escuela de Salud Pública Fielding de UCLA, Estados Unidos no cuenta con una legislación que limite específicamente la detención de niños inmigrantes y solicitantes de asilo acompañados.

Según el estudio, Estados Unidos tampoco ofrece una protección legal mínima a los menores no acompañados y para los niños que son detenidos; además de no tener garantías legales de acceso a una atención médica o a una educación adecuadas.

THREAD: In addition to our global findings, today we also released a policy brief on the detention of child migrants in the U.S., which detained >76,000 unaccompanied minors in 2019 alone: https://t.co/rZeLVafB7r #humanrights (1/7)

— WORLD (@WPolicyCenter) July 14, 2021