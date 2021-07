“Me lanzaron a un camión de basura”: el testimonio de un artista arrestado durante las manifestaciones en Cuba

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los testimonios de personas detenidas en Cuba son elocuentes.

Las masivas protestas del domingo contra el gobierno de la isla dieron paso a una serie detenciones de jóvenes manifestantes que denuncian maltratos y amenazas por parte de las fuerzas de seguridad.

A ellos se suma la detención de opositores que utilizan las redes sociales para llamar a los opositores a no bajar la guardia, mientras el gobierno cubano acusa a Estados Unidos de estar detrás de las manifestaciones para desestabilizar al país.

Es el caso de la youtuber Dina Stars, quien fue detenida el martes mientras aparecía en vivo en el programa de televisión español “Todo es Mentira” y en la tarde del miércoles quedó en libertad.

La falta de atención médica ante la pandemia de covid-19, la precaria situación económica en la isla y la ausencia de democracia son algunas de las razones que han motivado a los cubanos a lanzarse a las calles a exigir cambios.

Sin embargo, las autoridades aseguran que la principal causa de los problemas que aquejan a los cubanos es el embargo (o bloqueo, como lo llama el gobierno) impuesto por EE. UU. a la isla desde hace seis décadas.

Las protestas han tenido una gran repercusión internacional por las transmisiones en directo que han hecho los opositores a través de Facebook Live y los videos que recorren las redes sociales.

Muchos de los detenidos el domingo han comenzado a ser liberados, aunque aún permanecen privadas de libertad decenas de personas cuyos familiares exigen su liberación.

El servicio de internet ha sido restablecido este miércoles en gran parte del país, tras un “apagón digital” que entró en vigencia a partir del domingo en la tarde, cuando las revueltas se extendían en distintos puntos del país.

“Me lanzaron a un camión de basura”

El dramaturgo, guionista y director teatral Yunior García fue detenido el domingo en la tarde mientras protestaba pacíficamente frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión junto a un grupo de artistas jóvenes.

Tras ser interrogado en la Prisión Provisional Depósito de La Habana, conocida como Vivac, en el municipio Arroyo Naranjo, fue liberado el martes en la tarde.

Yunior García El artista Yunior García estuvo detenido en una cárcel conocida como Vivac.

García conversó con BBC Mundo desde su casa en La Habana, donde ahora permanece con una medida cautelar que le impide salir a la calle sin una “razón justificada”.

Este es su relato.

“Estábamos protestando pacíficamente frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión, éramos unas 15 o 20 personas, cuando un grupo de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil llegó a detenernos.

Estaba sentado en el suelo, intenté ponerme de pie, les dije que no me iba a resistir, pero nos agarraron con violencia. Me agarraron por las piernas, por el cuello, por los brazos. Tengo marcas en los brazos.

Me arrastraron y me lanzaron a un camión de basura como si fuéramos sacos de escombro. Fue una represión violenta.

En el camión nos tiraron al suelo y nos amenazaron con golpearnos. Sentía la sangre caliente, todo pasó muy rápido. Nos llevaron a una prisión que se llama Vivac, que está a las afueras de La Habana.

No nos permitieron usar el teléfono para comunicarnos con nuestros familiares. Nos encerraron en una celda y poco a poco, uno a uno, nos fueron llamando para interrogatorios.

El interrogatorio

En mi caso, el interrogatorio fue con un agente de la prisión y con un agente de la contrainteligencia que decía haber estudiado mi caso con antelación, que me había hecho un seguimiento.

Sabía todos mis datos, sabía todo de mi vida personal y de mi trayectoria como artista. Durante el interrogatorio trataban de establecer una conexión con Estados Unidos, algo que era absolutamente irreal.

Getty Images

Le dejé claro que yo no tenía relación con ningún país y que nadie me había pagado un centavo por hacer lo que habíamos hecho.

Cuando volví a la celda esperamos por el resto de los compañeros que estaban siendo interrogados y luego nos encerraron en una galera de las que tienen para los presos comunes.

Éramos siete hombres. A las tres mujeres que también detuvieron de nuestro grupo se las llevaron a otro lugar.

Nos dieron una sábana, una toalla, un pedacito de jabón y un mosquitero. Ese día no comimos nada. Vimos cómo después de nosotros llegaron muchos muchachos jóvenes que nos contaban que los habían golpeado.

Se notaba la precariedad de esa prisión. No tenían ni planillas para tomarnos declaración, ni tinta para tomarnos las huellas digitales. Realmente no estaban preparados para lo que ocurrió ese día.

“Ahora realmente no tengo miedo”

Nos dimos cuenta de que en la cárcel a quienes más maltratan es a los jóvenes de 17 o 18 años. O sea, cuanto más jóvenes son, peor los tratan, porque según los trabajadores de la prisión, esos son los peores delincuentes que hay en Cuba.

Pasó la noche y al amanecer me volvieron a interrogar haciéndome las mismas preguntas. Pero como la prisión estaba desbordada y necesitaban crear espacio para seguir metiendo a otros jóvenes, nos liberaron en la tarde.

Nuestros familiares nos estaban esperando. Lo primero que hice fue abrazar a mi novia, ella estaba llorando. Entonces nos fuimos a la casa.

Ahora realmente no tengo miedo. Es que cuando sientes que tu vida corre peligro, que no sabes a dónde te van a llevar… pierdes absolutamente todo el miedo.

Es un antes y un después. Lo que me pasó te mata el miedo, te hace más fuerte. Nada de esto se va a convertir en una mordaza. Yo creo que llegamos a un punto de no retorno en Cuba”.

Dina Stars: la youtuber detenida en directo

“Hago responsable al gobierno de todo lo que me pueda pasar. Me tengo que ir, me dijeron que los acompañara”.

Fue lo último que dijo Dina Fernández, conocida en las redes sociales como Dina Stars, antes de cortar una entrevista con el canal Cuatro de España que se transmitía en directo.

BBC Dina Stars en el programa de televisión español “Todo es Mentira”.

La joven cubana de 25 años, conocida en la isla por sus videos en YouTube, estaba siendo detenida por agentes del gobierno cubano, explicó en vivo.

“Estoy dando la entrevista supernerviosa, porque a mí me acabaron de citar ahora mismo”, dijo al inicio del contacto.

Unos 10 minutos después, en medio de la charla en la que también participaba el cantante Yotuel Romero, pidió la palabra para decir: “La seguridad del Estado está ahí afuera. Tengo que salir”.

La joven vuelve a cuadro para explicar que tiene que ir a una estación de policía. Y que responsabiliza al gobierno de lo que le pase.

En la transmisión de televisión no apareció la policía cubana a cuadro.

Sin embargo, sus amigos difundieron un video en el que la joven era conducida a una patrulla por dos agentes de la Policía Nacional Revolucionaria.

Casi 24 horas después, la joven reapareció en sus redes sociales.

“Estoy bien, no me maltrataron, no me secuestraron. Me llevaron por ‘instigación a delinquir’, por promover las campañas de manifestación, pero no me trataron mal”, explica en Instagram.

Incertidumbre

Edy Suárez le contó a BBC Mundo la incertidumbre que vivió la familia de Dina Fernández al no saber en dónde estaba ni por qué se la habían llevado, una situación que viven muchos otros cubanos desde el domingo pasado por las numerosas detenciones de manifestantes en la isla.

“Llegué en el momento en que se la llevaron”, explica Suárez. La trasladarían a una estación de policía cercana. Pero luego les dijeron que la llevaron a otra. Y nadie sabía realmente dónde estaba.

“Al ver a la madre tan desesperada, porque no sabía el verdadero paradero de su hija, alguien se conmovió y ocurrió esta llamada que no esperábamos ayer en la tarde-noche”, dice Suárez desde La Habana.

“Ella solo pudo decir que estaba bien, que no podía decir dónde estaba, que no sabía si la iban a soltar. Pero que estuviéramos tranquilos”, cuenta Suárez.

La joven vive en el municipio de San Miguel del Padrón, en el este de la capital cubana, pero recientemente se quedaba en una casa de Nuevo Vedado (oeste) desde donde dio la entrevista al canal español Cuatro.

“Estoy entera de pies a cabeza. No me maltrataron. Ya estoy en la casa, ya estoy con mi familia”, dijo Fernández este miércoles al reaparecer en sus redes sociales.

Una figura creciente

En los últimos cinco años, desde que la población en Cuba tuvo un acceso menos restringido a internet, el nombre de Dina Stars comenzó a hacerse conocido en las redes sociales, principalmente en YouTube.

“Comenzó a crecer ahí, poquito a poco, y se hizo de un nombre, como fue de las primeras personas que empezaron a ejercer de youtuber en Cuba. Y destacó por su frescura”, relata Suárez.

En 2019, ambos trabajaron juntos en la serie “10lxs” (10 latidos por segundo), la cual es una de las primeras producciones no estatales que se difundieron en la isla a través de YouTube.

“Le ha ido muy bien a raíz de eso, porque descubrimos en ella una muy buena actriz”, cuenta Suárez, quien también es actor y creador de la serie.

Desde el pasado 7 de julio, comenzó a señalar la precaria situación sanitaria en Cuba por la pandemia de covid-19. Y desde que empezaron las protestas el domingo pasado, intensificó sus publicaciones.

Que a un año y pico de pandemia en cuba estemos tan saturados demuestra que no han tomado las medidas que realmente se necesitaban en el país para combatir el covid19. De que te sirve un toque de queda a las 9 de la noche si en la mañana y la tarde es cuando se hacen — Dina Stars 😌 (@Dinastars_) July 7, 2021

Suárez dice que, como toda figura que se vuele pública, hay quien “no la ama tanto”. Pero considera que en Cuba se reconoce que es “valiente” por levantar la voz.

“Ha demostrado que no tiene filtros para expresar lo que ella quiere hacer ver”.

