Mila Kunis hizo que Ashton Kutcher vendiera su boleto al espacio

Ashton Kutcher tenía un boleto para el vuelo de Virgin Galactic al espacio, sin embargo lo vendió. Fue Mila Kunis quien lo convenció a hacerlo debido a que no era una decisión inteligente.

El actor de 43 años realizó una entrevista al medio Cheddar News en donde reveló que tenía planeado unirse al vuelo de la compañía del multimillonario Richard Branson hasta que su esposa le hizo reevaluar el riesgo. “Mi esposa básicamente me hizo ver que no era una decisión familiar inteligente”, declaró la estrella de Two and a Half Men. “Ir al espacio, cuando tenemos hijos tan pequeños. Así que terminé vendiendo mi boleto de regreso a Virgin Galactic”.

“Se suponía que iría en el viaje que viene, pero no iré”, declaró.

Esta semana, Richard Branson se convirtió en el primer turista en viajar fuera de la Tierra, el avión en el que lo hizo contaba con un motor de cohete que su compañía, Virgin Galactic, había pasado dos décadas desarrollando.

A pesar de su decisión, Kutcher no descartó la idea de viajar algún día al espacio, “iré al espacio en algún punto (de mi vida)”, declaró.

El vuelo del multimillonario británico al espacio ha dado mucho de qué hablar y ha hecho que muchas personas consoliden su interés en el turismo espacial. Elon Musk es una de las personalidades que ya tienen apartado su boleto de viaje en Virgin Galactic, a pesar de que él tiene su propia empresa de viajes espaciales.

La empresa tiene planes de realizar una prueba más antes de que comience a realizar viajes con clientes reales. Hasta ahora, 600 personas han reservado sus boletos, que tienen un valor de $200 mil hasta $250 mil dólares. Virgin Galactic tiene planes de abrir nuevamente la venta de boletos pronto a un precio más elevado.

“A todos lo niños, yo también fui un niño con un sueño, quería buscar las estrellas. Ahora soy un adulto en una nave espacial…. Si nosotros podemos hacer esto, imaginen lo que ustedes pueden hacer”, dijo Richard Branson a las cámaras mientras flotaba en el interior de su vuelo

