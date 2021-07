Richard Branson es el primer turista que viaja fuera de la Tierra con su propia compañía

El empresario Richard Branson se convirtió en el primer turista que viaja fuera de la Tierra por medio de su compañía Virgin Galactic. Branson oficialmente logró colocar su nombre en la historia de la exploración espacial en todo el mundo y abrir la oportunidad a los civiles a realizar este tipo de aventuras.

Por medio del vuelo VSS Unity de Virgin Galactic con destino a la frontera del espacio con la Tierra, despegó desde la base Spaceport America en Nuevo México, Estados Unidos, alrededor de las 08:40 horas de hoy el vuelo de Richard Branson.

Por medio de Twitter, el empresario multimillonario dio cuenta de su aventura, la cual ha desplazado a Jeff Bezos, quien al igual que Richard Branson tiene planeado dirigirse al espacio con una tripulación de varias personas, rompiendo todos los paradigmas existentes sobre la exploración espacial.

En mayo pasado, Virgin Galactic realizó con éxito su primer viaje espacial demostrando que pueden ser una compañía con alcances para el desarrollo del modelo de negocios para el turismo espacial en todo el mundo.

This moment is for everyone. Watch #Unity22 LIVE at 7.30am PT | 10.30am ET | 3.30pm BST on https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/SAHvpUK74T

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021