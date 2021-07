Richard Branson llega este domingo al borde del espacio: dónde ver el lanzamiento de Virgin Galactic

Este domingo 11 de julio el empresario Richard Branson despegará desde Nuevo México para llegar al borde del espacio inaugurando un nuevo modelo de negocio para los viajes espaciales.

Branson, de 70 años, despegará a bordo del primer vuelo con tripulación de su empresa espacial privada Virgin Galactic. El vuelo espacial será retransmitido en directo a través del sitio web de la compañía, así como en sus páginas de Twitter, YouTube y Facebook. El lanzamiento tendrá lugar desde el Spaceport America de Nuevo México, y la cobertura en directo comenzará a las 9 a.m. ET del domingo.

Branson actuará como especialista en la misión Unity 22, el cuarto vuelo espacial tripulado de la compañía en su nave espacial VSS Unity. Branson estará acompañado en el espacio por otros miembros del personal de Virgin Galactic: Beth Moses, instructora jefe de astronautas; Colin Bennet, ingeniero jefe de operaciones y Sirisha Bandla la vicepresidenta de asuntos gubernamentales y operaciones de investigación.

Los pilotos Dave Mackay y Michael Masucci pilotarán la nave espacial, y C.J. Sturckow y Kelly Latimer pilotarán el avión desde el que despegará la nave.

El papel de Branson es evaluar la experiencia de los astronautas privados para preparar a los futuros clientes, algo que Virgin Galactic espera hacer a partir de 2022. El cantante de R&B Khalid tuiteó el viernes que estará en el lanzamiento y que estrenará una nueva canción.

Something spectacular is coming to the skies in ONE WEEK. Join us LIVE for #Unity22 – Virgin Galactic’s first fully-crewed test flight, including @RichardBranson and 3 mission specialists.

Tune-in July 11 at 6 am PT | 9 am ET | 2 pm BST at https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/c8LmNcgLcY

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 4, 2021