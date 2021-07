Bella de la Vega , “madrastra” de Gael García, busca novio a 6 meses de enviudar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Bella de la Vega, viuda del actor y director José Ángel García, anunció que está en busca de un novio, pues tras la muerte de su esposo ocurrida el pasado mes de enero dijo estar lista para encontrar nuevamente el amor.

La actriz, quien estuvo casada con el papá de Gael García compartió durante una entrevista con el programa Ventaneando que, aunque extraña mucho a su esposo, ella quiere seguir disfrutando de su vida y está segura de que desde la dimensión en la que él se encuentra estaría feliz de verla con otra pareja.

“Yo sé que donde está me cuida y estaría feliz de que yo rehaga mi vida. Siento que ya necesito tener alguien cerca de mí que me acompañe en cosas importantes de la vida, que compartamos cosas bonitas”, señaló.

La también modelo tiene claras las características que deberá tener el hombre que llegue a su corazón, por lo que compartió la interminable lista, en la que destacó que le gustaría un hombre parecido al actor Jared Leto.

“Yo lo dibujaría de ojos claros, de piel blanca, me gustaría alto, delgado. Tengo un crush con Jared Leto, o a lo mejor en México me gustaría mucho Rafael Sánchez Navarro, que ya tiene novia y se respeta todo eso, pero es guapo“, agregó Bella.

Aunque aseguró que le gustan los hombres mayores, dejó claro que el amor de su vida debe pertenecer al mundo de las artes escénicas ya que es indispensable que la entienda y no cuestione la forma en que se maneja dentro del medio.

“Un hombre que tenga una carrera hecha y no tengamos que estar en la incertidumbre de haber ahora qué va a pasar. No estoy diciendo de cierta edad, pero sí que pase de 40 años, que no tenga hijos y que de dedique a las artes escénicas, que fuera actor, director o productor, en fin… bailarín lo que sea, pero que entienda lo que yo hago y entienda en el medio en el que estoy“, añadió entre las especificaciones.

Como parte de su larga lista de requerimientos, la viuda de José Ángel García exige que quienes estén interesados en compartir su vida con ella no deberá ser celoso, porque a ella le gusta mucho la fotografía, yo no le tiene miedo a mostrar piel ni a posar: “Me gustaría que a mi esposo le diera gusto“, puntualizó.

