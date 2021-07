Irreconocible: el auto de Max Verstappen fue destrozado tras ser impactado por Lewis Hamilton [Video]

El Gran Premio de Gran Bretaña se convirtió en la carrera más polémica de todo el año en la F1. Un choque entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, los dos candidatos al título mundial, generó todo tipo de debates. El británico salió ileso, mientras que el neerlandés terminó en el hospital y con su auto destrozado. De película.

Todo fue generado por las maniobras que realizó Hamilton, quien apenas vio el semáforo en verde atacó a su rival con la finalidad de tomar el primer puesto temprano en la carrera. Verstappen, líder de la clasificación, se defendió como pudo.

Los dos fueron al límite, y uno salió perdiendo en demasía.

Los rivales chocaron en una de las curvas más complicadas de todo circuito: Copse. Y fue Verstappen quien sufrió las consecuencias: perdió el control del monoplaza y terminó impactando peligrosamente contra el borde de la pista.

Verstappen and Hamilton collide! The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash. The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Hamilton pudo seguir, y la suerte de la bandera roja que fue sacada en la carrera le permitió a los mecánicos de la escudería Mercedes reparar el auto sin perder posiciones.

El británico pagó una penalización de 10 segundos -para la mayoría insuficiente-, pero la potencia de su coche, sumado a las habilidades que de sobra conocemos que posee, fueron suficientes para que el campeón del mundo remontara los lugares que perdió debido al castigo y se llevara un nuevo triunfo en casa.

En imágenes más detalladas podemos observar cómo la rueda izquierda delantera de Hamilton rozó con el neumático trasero derecho de Verstappen, generando un desequilibrio en el monoplaza del piloto neerlandés, que no pudo evitar chocar contra la barrera de neumáticos.

El auto del líder de la escudería Red Bull quedó prácticamente destrozado, incapaz de “salir por sus propios medios”. Una grúa intervino en el lugar para rescatar al vehículo y llevarlo de vuelta a los pits.

Verstappen's car is untangled from the barriers, lifted onto a pick-up truck and is on its way back to the pits Well done to all the marshals 👏#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/JtLW5oOMB2 — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Max Verstappen al hospital

La escudería Red Bull contó que Max Verstappen salió caminando del coche tras el accidente, y que fue llevado de inmediato al centro médico del circuito.

Luego, por recomendación de los doctores que lo evaluaron, el neerlandés fue trasladado a un hospital local para ser sometido a más pruebas de precaución.

Team Statement: Following a first lap incident at Copse Corner between Max Verstappen and Lewis Hamilton at the British Grand Prix, we can confirm that Max Verstappen walked away from his car and was immediately taken to the Silverstone Circuit Medical Centre. — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) July 18, 2021

Verstappen no pudo ocultar su descontento por cómo se dio la carrera: “Afortunadamente estoy bien. Muy decepcionado por salir de esa manera. La penalización (a Hamilton) no nos ayuda ni le hace justicia a la maniobra peligrosa que Lewis hizo en la pista. Viendo las celebraciones mientras estaba en el hospital es irrespetuoso y es una conducta antideportiva, pero seguimos adelante“.

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021

Por su parte, Hamilton enfatizó los riesgos de esta disciplina, asegurando que aunque siempre competirá “fuerte”, siempre lo hará de manera limpia. “Le envío mis mejores deseos a Max, quien es un competidor increíble“, señaló.

Today is a reminder of the dangers in this sport. I send my best wishes to Max who is an incredible competitor. I’m glad to hear he is ok. I will always race hard but always fairly. My team showed grit and perseverance out there. It’s a dream to win in front of my home crowd💜🇬🇧 pic.twitter.com/3S16uFYmDZ — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 18, 2021

Lewis Hamilton se acercó peligrosamente a Max Verstappen, quien sigue liderando el campeonato de pilotos, pero solo por ocho unidades. Había llegado a la carrera con una diferencia superior a los 30 puntos.

La próxima carrera será en dos semanas, exactamente el 1 de agosto: el Gran Premio de Hungría. Hamilton ha ganado en este circuito tres años consecutivos.