Denuncian actos de racismo contra Hamilton por colisión con Verstappen

El piloto inglés Lewis Hamilton ha sido víctima de fuertes ataques racistas durante las últimas horas, luego de la colisión que tuvo contra el holandés Max Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña disputado este domingo.

A través de las redes sociales los aficionados han publicado mensajes ofensivos contra el siete veces campeón del mundo en la Fórmula 1, y es acusado de haberlo hecho a propósito.

Opinion and rivalry are central to our sport. But there is absolutely no place for racism or discriminatory abuse

We will work to hold anyone promoting such views to account. We urge people to show respect and basic humanity; and to report any examples below those standards https://t.co/8DJVC1hOco

— Formula 1 (@F1) July 19, 2021