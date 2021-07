Pasadena exigirá a sus empleados estar vacunados contra COVID-19

Pasadena se convertirá en la primera ciudad del sur de California en exigir a todos sus empleados a estar vacunados contra el COVID-19.

Este lunes, autoridades locales informaron que también se impondrá el uso de las mascarillas en espacios interiores, sin importar si ya fueron vacunados o no.

Te puede interesar: ‘Estamos viviendo una pandemia de los no vacunados’, médicos de CDC

La portavoz de Pasadena, Lisa Derderian, declaró que los trabajadores de la ciudad tendrán el mandato de estar protegidos contra el virus del Sars-CoV-2 tan pronto las vacunas reciban la autorización de la FDA.

Por el momento, todas las vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos se administran con una autorización de uso de emergencia, pero ninguna cuenta con la aprobación completa.

De los 2,000 empleados que laboran para la ciudad de Pasadena, aproximadamente el 60% aseguraron ya estar debidamente vacunados.

Funcionarios de Pasadena indicaron que se decidió por tomar estas medidas debido a un significativo incremento en el número de nuevos contagios por el coronavirus, que registró un aumento del 240% desde el pasado 1 de julio.

[1/3] Due to significant increase in case rates over the past 3 weeks, Pasadena Public Health Dept. Director and Health Officer Dr. Ying-Ying Goh will issue a Health Officer Order requiring face masks indoors, regardless of vaccination status, in public settings and businesses.

— City of Pasadena (@PasadenaGov) July 20, 2021