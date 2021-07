El mexicano Carlos Vela retoma el ritmo en medio del misterio de su futuro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El nombre de Carlos Vela se ha ido apagando paulatinamente en los medios. La razón de esta ausencia de atención han sido sus constantes lesiones. Siento embargo, poco a poco el jugador mexicano ha ido recuperando el ritmo. El futbolista de Los Ángeles FC afirmó estar recuperándose y querrá conseguir cosas importantes antes de pensar en su futuro.

“Pienso en ayudar al equipo cuando queda poco para que acabe (el partido), es algo que motiva y, sobre todo, ayudar, porque tuve muchas ocasiones en las que no pude anotar y en mi cabeza estaba solamente meter gol para ganar (…) es la presión que me pongo. Es algo que voy trabajando y voy por buen camino”, expresó el veterano jugador en unas declaraciones recopiladas por ESPN.

Vela no ha podido estar al 100% en lo que va de campaña. Esta es la principal razón por la que el mexicano no ha rendido como se le espera en la MLS. No obstante, el delantero azteca asegura estar recuperándose continuamente hasta llegar al punto de no sentir molestias.

“Apenas tengo dos partidos en los que estoy jugando sin dolor, no pensando en la lesión y se nota con la confianza de mis jugadas, en la manera en que puedo hacer ese cambio de ritmo, encarar y cosas que me caracterizan para ayudar al equipo, así que no hay excusas y todo es cuestión de jugar bien y ayudar al equipo”, explicó.

El futuro de Carlos Vela es una incógnita

Más allá de aclarar la situación con su club, el mexicano mantiene un hermetismo con relación a su futuro. Al jugador le quedan escasos cinco meses con Los Ángeles FC, pero Vela aún no ha decidido qué camino tomará.

“La verdad, nunca me enfoco en el futuro, disfruto este momento con mi equipo, al que quiero poner en lo más alto de esta la liga, ganar un título y (sobre) el futuro, ya decidiremos”, sentenció el jugador de 32 años de edad.

Vela viene de fallar un penal con su club, en el último partido por la MLS, sin embargo, el azteca se redimió con un gran gol ante el Real Salt Lake.

