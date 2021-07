México vs. Honduras: alineaciones probables, horarios y dónde podrás ver a El Tri por los cuartos de final de la Copa Oro

Hay que pasar la página de la euforia por la victoria de El Tri 4-1 sobre Francia en los Juegos Olímpicos. Ahora toca centrar la atención en el conjunto de Gerardo Martino que se jugará todo o nada en la Copa Oro. México y Honduras protagonizarán un gran partido de cuartos de final en el State Farm Stadium, el próximo sábado 24 de julio.

Comandados por Rogelio Funes Mori, la selección azteca supo venir de menos a mas en el torneo. La selección mexicana comenzó con muchas dudas el Grupo A, luego de un empate con Trinidad y Tobago. Sin embargo, el conjunto dirigido por Gerardo Martino logró un par de victorias consecutivas que le permitieron quedarse con el liderato de la zona.

Mexico gets their first goal of the tournament and takes the lead against Guatemala 🔥 pic.twitter.com/2F9hbJsuTV

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2021