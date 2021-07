Video: Giannis Antetokounmpo reveló que quiere ir a México y que su hijo tiene sangre azteca

Milwaukee Bucks no desperdició una oportunidad de oro en el máximo nivel del baloncesto mundial. Liderados por Giannis Antetokounmpo, Milwaukee venció 105-98 a Phoenix Suns y logró triunfar en las Finales de la NBA (4-2) después de más de cinco décadas. Sin embargo, el dato curioso de la noche fueron unas declaraciones del griego en la que revela su deseo de ir a México y un secreto bien guardado de su hijo.

El Ala-Pívot confesó que nunca ha tenido la oportunidad de visitar el territorio azteca. Sin embargo, en medio de unas declaraciones al periodista Xavi Sol, Giannis reveló que por las venas de su hijo corre sangre mexicana gracias a que su esposa tiene ascendencia azteca.

Sin duda alguna, Antetokounmpo es un jugador extraordinario. Luego de una noche histórica en la que terminó con 50 puntos, el basquetbolista no tuvo problema alguno en declarar con la mayor transparencia posible y, en este sentido, revelar esta curiosa vinculación.

A las afueras del Fiserv Forum, más de 65,000 aficionados celebraron el gran triunfo de Milwaukee Bucks y no es para menos, luego de tantos años logran saborear las mieles del triunfo gracias al talento de un pletórico Giannis Antetokounmpo.

The moment in the Deer District when the Milwaukee #Bucks won the #NBAFinals for the first time in 50 years. 65,000 are here to witness history outside of the Fiserv Forum.

CELEBRATE, MILWAUKEE!! pic.twitter.com/IVubkZYmeC

— Kyle Malzhan (@KyleMalzhan) July 21, 2021