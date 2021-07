Uso de mascarillas en American Airlines: elogian a empleado que negó el abordaje a una mujer que se negaba a usarla y llegó a los insultos

Un vídeo de un empleado de American Airlines expulsando a una mujer de un vuelo tras una disputa por no usar mascarilla y por haber insultado a un auxiliar de vuelo se ha hecho viral en las redes sociales.

El incidente se produjo en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth el domingo, después de que un auxiliar de vuelo interrogara a la mujer porque su máscara facial tenía agujeros. La mujer respondió a la azafata llamándola “perra” y posteriormente fue escoltada al exterior del avión.

“En segundo lugar, has llamado a mi empleada “bitch”, que es totalmente improcedente e inapropiado”, le dijo el empleado de American Airlines a la mujer en un vídeo que ha sido visto más de 4 millones de veces. “No toleramos ese comportamiento con nosotros en absoluto”.

“Puedes encontrar otra compañía aérea para volar”, continuó el empleado y sugirió que tomara un vuelo de Spirit.

So this lady got kicked off the plane for calling an attendant "bitch". He also told her "you're ko longer allowed to fly with American. I suggest you try Spirit" 😂😂😂 pic.twitter.com/d8D4psClOt

— Ekwensu Ocha😈 (@ExtrFreeBurner) July 17, 2021