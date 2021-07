Es una broma: un cheque de estímulo de $2,500 dólares que llegaría el 31 de julio es falso

Han pasado cuatro meses desde que se aprobó la última ronda del cheque de estímulo y ante millones de estadounidenses que aún se encuentran en apuros por perder su trabajo. El anuncio de la llegada de una nueva ronda de un cheque de estímulo de hasta $2,500 dólares parecía ser una buena noticia. Sin embargo, se trata de una oportunidad para jugar una broma a las personas que más necesitan la ayuda.

La broma llegó en el momento en que organizaciones y legisladores han solicitado al Congreso y al presidente Joe Biden la necesidad de implementar un posible cuarto cheque de estímulo desde que fue aprobada la última ronda en marzo.

A pesar de los llamados de algunos legisladores progresistas y de las múltiples peticiones que han realizado ciudadanos y organizaciones en páginas de Internet, es importante mencionar que actualmente no existe ninguna propuesta que tenga un avance real de la distribución de un nuevo cheque de estímulo.

El sitio Polifact informó la semana pasada sobre una serie de publicaciones en Facebook y Twitter en las que se afirmaba que se acababa de aprobar una nueva ronda de cheques de estímulo de hasta $2,500 dólares que podría llegar antes de que finalice julio.

“Y pasó hace 15 minutos”, decía el post del 15 de julio, “Recibimos OTRO CHEQUE DE ESTÍMULO POR $2,500 dólares para el 30 de julio de 2021. ¡¡¡Lo hicimos!!! El artículo de abajo te dice lo que tienes que hacer para recibirlo más rápido y cómo rastrearlo. Ya llené mi formulario”.

A fourth stimulus check is being considered; it has not yet been implemented. https://t.co/9RwQ8RbErC

— PolitiFact (@PolitiFact) July 17, 2021