Adiós a los Cleveland Indians: el equipo de las Grandes Ligas cambió su nombre porque el anterior tenía “connotaciones racistas”

Los Cleveland Indians fueron victimas del clamor público. Una histórica franquicia de las Grandes Ligas cambiará su nombre para la próxima temporada. Su logotipo fue el primer despoje de su identidad, ahora, los Indians serán los Guardians. La razón de este cambio se debe a presuntas connotaciones racistas que tenía su identidad anterior.

Introducing the Cleveland Guardians!

The name will go into effect after the 2021 season. pic.twitter.com/ggCFyIRD2y

— MLB (@MLB) July 23, 2021