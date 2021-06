Insólito: lanzador de Tampa Bay Rays dijo que su lesión es culpa de MLB

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En la Major League Baseball se ha desarrollado el tema del uso de sustancias por parte de los lanzadores. Estos implementos “afectarían el recorrido” de la pelota, por lo que las Grandes Ligas ha decidido ser más estricta con relación a estos aspectos. Sin embargo, Tyler Glasnow, pitcher de los Tampa Bay Rays acusó a MLB de ser el culpable de su más reciente lesión en el codo derecho.

I don’t care how much I want the Yankees to win. Tyler Glasnow going down with an elbow injury is sad. pic.twitter.com/C1wIHSgcv0 — Joe (YankeesRBW) (@Yankeelibrarian) June 15, 2021

“Acabo de lanzar 80 entradas y me dijiste que no puedo usar nada (…) tengo que cambiar todo. Realmente creo, al 100%, que por eso me lastimé. Estoy frustrado que MLB no lo entienda. No puedes simplemente decirnos que no usemos nada, es una locura”, expresó Glasnow en una conferencia de prensa luego del anuncio de su lesión.

Glasnow padece actualmente una lesión en el brazo derecho que posiblemente lo lleve a pasar por el quirófano. Ante esta situación, el lanzador de Tampa considera que el incidente lo generó MLB a raíz de las medidas contra los pitchers al intentar erradicar todo tipo de sustancias que “mejoraran el agarre de la bola”.

Por otra parte, la el lanzador criticó el momento en la temporada en que se toma esta decisión ya que considera a estas alturas del torneo las condiciones no están dadas para un cambio tan drástico.

“Hazlo en temporada baja (eliminar todas las sustancias). Danos la oportunidad de adaptarnos. Ahora me dices que no puedo usar nada a mediados de año. Tengo que cambiar todo lo que he estado realizando durante la temporada. Les digo que realmente creo que es por eso que me lastimé”, enfatizó el pelotero de Tampa.

