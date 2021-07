Sean Penn renunciará a su nueva serie si no se vacuna a todo el equipo de producción

Sean Penn estaba grabando la serie Gaslit basada en el caso de Watergate, sin embargo, recientemente se dio a conocer que la producción se puso en pausa definitiva debido a la petición que realizó el ganador del Oscar.

Según informó el medio Deadline, el actor de 60 años advirtió que no regresará a los sets de NBC Universal hasta que todo el elenco y la producción se vacunen. El estudio previamente había impuesto las vacunas obligatorias para aquellos miembros de la producción que trabajaran más cercanos al equipo, sin embargo para Penn no fue suficiente y prefiere que todos en absoluto estén seguros.

Así, Sean Penn ha apoyado con su fundación CORE (Community Organized Relief Effort) para facilitar el movimiento.

Esta no es la primera vez que Penn ofrece apoyo en lo relacionado con el tema del covid. El año pasado, el actor dio su ayuda a una comunidad al este de Los Ángeles, California e instaló un centro hospitalario para ofrecer pruebas covid gratuitas para las personas de bajos recursos. Esto lo hizo también a través de fundación.

Incluso a inicios de mes, Penn compartió un tuit en donde con humor hace referencia a lo seguro de la vacuna. “Como anécdota, me han dicho que las vacunas no sólo son totalmente seguras, sino que también ayudan a quemar peso. Más saludable y delgado en una sola dosis”, escribió, sutilmente señalando a quienes aún no están convencidos de ponerse la vacuna contra el coronavirus.

Anecdotally, I’m told that not only are the vaccines totally safe, but they also help burn weight. Healthier & slimmer in one shot.

— Sean Penn (@SeanPenn) July 17, 2021