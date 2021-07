Anuncia Newsom programa de verificación y prueba de vacunas para empleados estatales de California

El Gobierno de California anunció este lunes un programa de verificación y prueba de vacunas que se implementará a partir de agosto para todos los empleados estatales y trabajadores de la salud.

La nueva disposición fue presentada por el gobernador Gavin Newsom.

NEW: CA will have the strongest state vaccine verification system in the US and will require state employees & healthcare workers to provide proof of vaccination—or get tested regularly.

We’re experiencing a pandemic of the unvaccinated. Everyone that can get vaccinated—should.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 26, 2021