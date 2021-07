California tiene 90% más casos de COVID-19 que la semana pasada

Del 10 al 16 de julio, California presentó 23,027 nuevos enfermos de COVID-19, lo que representa un 90% más comparado con la semana anterior, cuando se totalizaron 12,097 casos.

De acuerdo con las cifras de autoridades de salud pública en el estado, el total de contagios hasta el 18 de julio es de 3,762,462.

En cuanto al número de fallecidos, en la última semana se tuvieron 194 nuevos decesos a causa del coronavirus, lo que representa un incremento del 18% con respecto a la semana pasada, cuando se registraron 164. El total de muertos en California durante la pandemia se eleva a 63,649.

Los datos más recientes publicados por el Departamento de Salud Pública de California indican que se han suministrado 42,972,332 vacunas.

A nivel nacional, el incremento de nuevos casos por el coronavirus es del 64%, de acuerdo con sitios web de salud.

El incremento de casos en California se presenta en residentes jóvenes que todavía no han sido vacunadas y que se han infectado, sobre todo, por la variante Delta del virus SARS-CoV-2,. que tiene mayor contagio.

En el condado de Los Ángeles, el número de nuevos enfermos rebasó los 10,000 durante la semana pasada, lo que representa un incremento del 99% con respecto al mismo periodo previo. Se estima que poco menos de 4 millones de residentes todavía no reciben la vacuna.

El reporte más reciente en cuanto a nuevos casos de coronavirus en Los Ángeles (18 de julio) registra que 1,635 personas contrajeron la enfermedad, mientras que 507 residentes tuvieron que ser hospitalizados.

Ante el incremento en las cifras, las autoridades esperan que con la medida de exigir nuevamente el uso de las mascarillas a toda la población ayude a reducir la transmisión del COVID-19.

De acuerdo con especialistas en salud, las vacunas son altamente efectivas contra el virus del COVID-19, incluida la variante Delta.

The vaccines are extraordinarily effective (even against the delta variant) since the PHE England data said Pfizer 96% preventative against hospitalizations. And it reminds me of this yellow line from the clinical trials that show such high protection against hospitalization pic.twitter.com/lKeeOUbyhe

— Monica Gandhi MD, MPH (@MonicaGandhi9) July 14, 2021