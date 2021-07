Baleó de muerte a una mujer indigente en Houston; aseguró que fue en defensa propia pero un video muestra lo contrario

HOUSTON – Una mujer fue arrestada por las autoridades luego de que baleó de muerte a una mujer indigente en el exterior de un supermercado ubicado en el norte del Condado Harris este domingo.

A Fesus, de 34 años, se le entablaron cargos de asesinato.

Oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado Harris dijeron que Fesus baleó a una mujer que se le acercó en un estacionamiento.

La víctima fue identificada como Deandra Citizen fue baleada una vez en el exterior de la tienda Food Town ubicada en el 1400 de la calle FM 1960 casi esquina con Ella.

Last night, @HCSOTexas investigators responded to a shooting at a parking lot at 1402 1960 W @ Ella. A woman, believed to be homeless, was pronounced deceased at the scene. She has been identified as Deandra Citizen (36). Investigators have arrested & charged Christine Fesus (34) pic.twitter.com/x9F9AFjAs8

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) July 26, 2021