Hospitalizaciones por COVID-19 se han triplicado en Texas en el último mes; gobernador cambia su tono sobre las vacunas

TEXAS – El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha comentado que “cada quien debe decidir si se vacuna o no contra el COVID-19“, pero luego de que el número de hospitalizaciones por el virus se ha triplicado en el estado, el mandatario publicó en sus redes sociales un mensaje sobre el estatus de las vacunas buscando atraer atención a los esfuerzos.

Abbott publicó en su cuenta de Twitter que va aumentando la cantidad de personas que se están vacunando.

El domingo, el gobernador, dijo que la tasa de vacunación se ha incrementado en las últimas tres semanas un 50%.

Covid Vaccinations are on the rise again.

In the past 3 weeks the 7-day average of doses provided have increased almost 50%.

Most Texans who qualify already have gotten a vaccine.

Many others are deciding to get one now to protect against the fast spreading Delta variant.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 26, 2021