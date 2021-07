Gobernador de Florida rechaza declarar emergencia por aumento de casos de COVID-19

El gobernador Ron DeSantis rechazó las llamadas de los funcionarios electos locales y la comunidad médica y afirmó que no declarará el estado de emergencia pese a que Florida es el epicentro de la “pandemia de los no vacunados”, dijo su oficina.

El preocupante repunte de casos de coronavirus en Florida, que de acuerdo al último reporte oficial presenta una tasa de positividad del 15.1 %, llevó a varios funcionarios a pedir al gobernador estatal, Ron DeSantis, que declare el estado de emergencia.

La legisladora estatal Annette Taddeo remitió este martes una carta a DeSantis en la que le pidió que declare el estado de emergencia, que sería el segundo durante la pandemia, en vista de que las “hospitalizaciones relacionadas con la covid-19 aumentaron un 106 % en Florida durante las últimas 2 semanas”.

“En este momento, nuestro estado está experimentando tasas de infección y hospitalización similares a las que ocurrieron en junio de 2020, cuando fuimos testigos de las tasas máximas de infección, intubaciones y muertes”, señaló la legisladora estatal Taddeo en su misiva.

This morning I sent a letter directly to @GovRonDeSantis asking him to declare a state of emergency.

This would provide our hospitals with the much needed resources they require to beat this surge.

COVID-related hospitalizations are up by 106% in Florida over the last 2 weeks. pic.twitter.com/KDiMAVaDCz

— Annette Taddeo (She/Her/Ella) (@Annette_Taddeo) July 27, 2021