La Lucha Libre está de luto: falleció Súper Porky, carismático luchador mexicano

La Lucha Libre mexicana amaneció de luto. El lunes 26 de julio falleció uno de los máximos exponentes aztecas del cuadrilátero. Súper Porky, Brazo de Plata o José Luis Alvarado Nieves, da igual como lo quieras llamar. Lo que si es seguro es que deja un vacío para los amantes de esta disciplina, pues fue un muy querido luchador.

Super Porky falleció a los 56 años de edad. Hasta los momentos no se han conocido más detalles de la causa de su muerte. Sin embargo, el ex luchador padeció problemas con el sobrepeso. Además, los golpes y lesiones lo alejaron del cuadrilátero.

Según informaciones de Medio Tiempo, el carismático luchador había revelado que luego de que se retiró, aproximadamente diez años desde su decisión, Alvarado necesitó un par de cirugías de cadera y hombro. Además de sus problemas de salud, Brazo de Plata tenía problemas financieros a razón de una estafa.

RIP Brazo de Plata / Super Porky!!! Thank you for showing the big guys can throw down. May you entertain the heavens with your charm forever. #Superporky pic.twitter.com/31iidXwdKA

— Jorge R. Gutierrez (@mexopolis) July 27, 2021