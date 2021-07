Angelinos de origen cubano piden poner fin al bloqueo de EE UU a Cuba

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un grupo de angelinos de origen cubano se ha organizado para exigir que llegue a su fin el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y para defender la soberanía cubana a decidir su futuro.

Con el lema “Di no a ‘la campaña de desestabilización #SOSCuba’ y a los llamados a una invasión militar estadounidense, el fin de semana se llevó a cabo una demostración en Los Ángeles.

“Quiero dejar bien claro que yo no apoyo al gobierno de Cuba, pero sí respaldo que termine el embargo de Estados Unidos que el año que entra va a cumplir 60 años y ha impuesto muchos sufrimientos a la gente”, dijo Luis Herrera, nacido en Nueva York, pero de origen cubano-peruano.

Hace unos años tuvo la oportunidad de ir y conocer a su familia en Cuba. “Fue difícil porque tú ves los dos lados de la moneda, los sufrimientos de la gente impuestos por su propio gobierno, pero también las consecuencias del embargo”.

Herrera comentó que no cree que muchos estadounidenses sepan que hay un embargo de EE UU contra Cuba desde la época de la Guerra Fría que impacta a los cubanos. “Necesitan saber lo que el gobierno hace a su nombre en otros países, en este caso en Cuba y el mucho daño causado a los cubanos”.

Recordó que Trump impuso más restricciones: Si un cubano quiere solicitar una visa para ir a ese país, no la pueden obtener en la Embajada de EE UU en La Habana, tiene que ir a Georgetown, Guyana y no hay vuelos directos. “Tienen que conectarse a Rusia, Turquía, Panamá y en algunos casos Dubai”.

Y esos boletos cuestan entre $6,000 o $7,000. “Por supuesto, los cubanos no tienen ese dinero. El trabajador promedio gana $20 al mes. Y dependen de sus familiares y amigos en EE UU”.

Afirmó que la situación que vive el pueblo cubano no se le puede atribuir solo a su gobierno, sino en gran parte es causada por el bloqueo estadounidense.

“El embargo es un negocio. Cuando vivía en Houston, mi primo en Cuba tuvo un bebé y yo le quise mandar ropa. No pude mandar las cosas por paqueteria sino que tuve que recurrir a una organización de cubanos. Ellos en Houston lo mandaban a una persona a Miami que de ahí viajó a Cuba a llevar mi paquete. Me costó $400 el envío. Si el embargo no estuviera, fácilmente habría ido a UPS, al correo postal, Fedex o a DHL a mandar mi regalo, y no habría pagado tanto”.

Y expuso que cuando vas a las diferentes ciudades de Florida, hay muchos negocios que ofrecen servicios de envío de dinero, ropa y lo que quieras a Cuba. “La gente está haciendo dinero del embargo. Por eso, los cubanoamericanos en Florida nunca van a reconocer el daño causado y siempre le echarán la culpa al gobierno de Cuba; y tienen razón, pero el embargo no ayuda; y por decirlo así, te consideran comunista”.

Al final, tenemos que aceptar lo que los cubanos decidan, si ellos quieren vivir en el socialismo, debemos respetar su determinación. “Por supuesto, los cubanos de Miami no van a estar de acuerdo. Y ya su alcalde pidió la intervención de EE UU para ir a invadir Cuba”.

Herrera criticó que el senador Marco Rubio nunca haya puesto un pie en Cuba ni el senador de Texas, Ted Cruz. “Deben ir y hablar con los cubanos y conocer sus deseos”.

¿Hay esperanzas de que se levante el bloqueo bajo la presidencia de Biden?

“Yo voté por él porque no me gustaba Trump. Pero cuando Biden llegó a la presidencia, dijo que Cuba no era una prioridad para su gobierno. ¿De qué habla? Para acabar con el embargo, se necesita la acción del Congreso, pero él puede emitir una orden ejecutiva para hacer más fácil que los cubanos puedan obtener una visa en La Habana y regresar a las políticas de Obama”.

Desilusionado con la postura de Biden hacia Cuba, Herrera reveló que ha pensado en darse de baja como demócrata y registrarse como independiente. “Es una desgracia que EE UU imponga medidas drásticas hacia un país pobre. No se le trata a la gente así”.

Antonio Mendoza, de padres cubanos, avecindado en Los Ángeles, está a favor de que se levante el embargo contra Cuba. “La gente podría tener más acceso a comida, jeringas, medicinas. Se podría hacer negocios y comercio. Eso cambiaría la situación, y ya lo habíamos empezado a ver con Obama”.

Duane Fernández dijo que se han dicho muchas mentiras sobre la situación en Cuba en las redes sociales y citó algunas:

– En Facebook utilizaron el regreso de médicos cubanos en un avión de la fuerza aérea mexicana para intentar crear la idea de que venían tropas.

– En Twitter, han publicado imágenes de los desalojos de los colegios electorales de Cataluña como si hubieran ocurrido en Cuba recientemente.

– En Facebook, varios usuarios de las redes sociales se están convirtiendo en verdaderas máquinas de noticias falsas contra Cuba. Se ha difundido una foto de protestas en Cuba cuando en realidad eran disturbios en Londres de antes de la final de la Eurocopa 2020.

– En Twitter usan una foto que no es de las protestas del 11 de julio en Cuba, sino de las manifestaciones de Madrid en 2012 apoyando la minería del carbón.

Fernández reconoció que las protestas no hubieran ocurrido sin desabasto de alimentos y medicina. “Es cierto que ha habido descuido en Cuba, pero también es verdad que Biden ya se ha gastado $200 millones para desestabilizar a la Isla. Tienen un ejército de gente que se gana el pan de cada día, pasando el día entero en las redes, gritando en contra de las injusticias y nunca hablan del bloqueo económico”.

Y está bien si Estados Unidos no quiere comerciar con Cuba, pero por qué aplicar sanciones a otras naciones, empresas comerciales, bancos, funcionarios e individuos por hacer tratos con el gobierno cubano.

El 25 de julio se entregaron más de 50,000 firmas a Biden exigiendo el fin del bloqueo y las sanciones económicas.