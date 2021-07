Los fans de Lady Gaga ¡han encontrado a su doble en los Juegos Olímpicos de Tokio!

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Esta semana los fans de Lady Gaga se han llevado toda una sorpresa al creer por un momento que la famosa cantante estaba participando en los Juegos Olímpicos de Tokio. Muchos de ellos tuvieron que fijarse bien para darse cuenta de que la estrella del pop no era una de las dos mujeres que competía este lunes en la categoría de -67 kg femenino de taekwondo.

La representante de Jordania, Julyana Al-Sadeq, se ha vuelto viral en las redes sociales por su parecido con Lady Gaga, que resultaba evidente incluso debajo de su equipo protector y que la ha convertido oficialmente en el nuevo doppelgänger o doble de una celebridad.

Why is Lady Gaga at the Olympics pic.twitter.com/DMvSOHCGyn — Gaga Daily (@gagadaily) July 26, 2021

Los little monsters, como se conoce a los admiradores de Gaga, no han podido resistirse a bromear en la esfera virtual con que su ídolo se ha propuesto ahora ganar una medalla olímpica tras conseguir todos los premios posibles en la industria discográfica e incluso un Oscar. Aunque finalmente Julyana perdió ante su rival brasileña, su nueva popularidad -y la visibilidad que aporta indirectamente a la disciplina que practica- quizá le sirvan de consuelo.

lady gaga said "f*ck grammys and oscars, i want a gold olympic medal now" pic.twitter.com/ufyB85cmOm — pedro (@hausofmalamente) July 26, 2021

Lo último que se sabe de Lady Gaga es que este fin de semana ella estaba desafiando sus propios límites a nivel físico mientras paseaba por Nueva York en unas botas de plataforma de la marca Pleaser Shoes con más de 20 centímetros de tacón y con las que, por alguna especie de milagro, consiguió mantener el equilibrio.

THE WAY I GASPED OMFG THIS IS SO ARTPOPpic.twitter.com/BU0ASSTLMW — pedro (@hausofmalamente) July 27, 2021

