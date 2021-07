Un enfermero de Florida hospitalizado por coronavirus ahora acepta ponerse la vacuna

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Teddy y Rachel Willems son un matrimonio residente en Florida que ahora están concientizando a la población a ponerse la vacuna. Ambos se contagiaron de coronavirus y tuvieron que ser hospitalizados. Ellos, como la mayoría de pacientes que están siendo tratados en las clínicas, no estaban vacunados contra la Covid-19.

Dicen que se contagiaron durante un viaje a Tennesse junto a su hija de 5 años. Todos ellos fueron puestos en cuarentena en casa antes de que las cosas se pusieran mucho peor y tuvieran que ser hospitalizados.

Te puede interesar: Ford y Argo Al lanzarán un servicio de Lyft con vehículos autónomos en Miami a finales de este año

“Estuvimos en el mismo hospital, pero en dos plantas diferentes”, explicaba Rachel Willems en declaraciones a los medios locales.

Su esposo Teddy Willems es enfermero en la sala de emergencias del Centro Médico Regional Lawnwood en Fort Pierce (Florida) y, a pesar de que había visto muchos casos severos y preocupantes derivados del coronavirus, él siempre declinó inocularse preocupado por los efectos secundarios de la medicina.

“Creo que el aspecto mental es una gran cosa de la que la gente no habla. Estuve separado de mi familia durante una semana y no vimos a nuestra hija”, dijo Richael Willems. “Estando en el hospital, estás solo, pero luego sabes que no puedes ver a tu familia. No se permite que nadie venga a visitarte. No puedes ver a tu hija”, relataba.

Ahora que han pasado esta “pesadilla”, ambos están dispuestos a ponerse la vacuna una vez se hayan recuperado completamente. Al mismo tiempo, también están alentando a la población a ponerse la dosis contra el coronavirus.

Te puede interesar: Un deportista de la Universidad de Miami acusado de agredir a su exnovia embarazada

“No estábamos vacunados antes. Vamos a hablar con nuestros médicos. Vamos a seguir el camino que ellos crean que es mejor para nosotros. Creo que, por supuesto, todo el mundo está preocupado por el coronavirus. Nosotros lo estábamos, pero no teníamos miedo, pero después de todo hemos visto lo peligroso que es”, explicaba la mujer.

El matrimonio admitió que la única persona del grupo que no se enfermó fue el padre de Rachel. Es un hombre de 70 años, diabético y la única persona del grupo que estaba vacunada.