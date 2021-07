El Medio Oeste de EE.UU. espera tormentas severas y la amenaza de un Derecho con fuertes vientos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Está pronosticado un clima severo generalizado el miércoles por la noche en partes del Medio Oeste, incluidos Chicago, Milwaukee y Minneapolis. según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

El Medio Oeste, incluida la mayor parte de Wisconsin, estará en riesgo de posibles tornados, tormentas fuertes y vientos huracanados desde el miércoles a las primeras horas del jueves, ya que la región se encuentra bajo un nivel 4 de 5 de amenaza de clima severo.

PDS Thunderstorm Watch number 399 has been issued for portions of Minnesota and Wisconsin until 2 am CDT. Widespread damaging wind gusts to 90 mph, large hail, and a couple tornadoes are likely this evening and overnight. See https://t.co/QMmU4tBZDt for more info. #MNwx #WIwx pic.twitter.com/ljdOREP5Jf — NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) July 29, 2021

“Existirá un patrón favorable sobre Minnesota / Wisconsin hacia el lago Michigan hoy, apoyando intensas tormentas eléctricas severas y el posible desarrollo del Derecho más tarde esta tarde”, dijo el Centro de Predicción de Tormentas, según CNN.

8:06pm CDT #SPC Day1 Outlook Moderate Risk: over a portion of the upper midwest and great lakes region https://t.co/GtEvHQ3UxE pic.twitter.com/X4yp0AEfOe — NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) July 29, 2021

Es posible que se produzcan cortes de energía generalizados y daños extensos a los árboles, especialmente en Wisconsin, donde el nivel de riesgo severo es de cuatro de cada cinco, según ABC News.

La amenaza de un Derecho -vientos de larga duración, en línea recta y dañinos asociados con tormentas eléctricas que se mueven rápidamente- es parte de un brote de clima severo más grande que se espera que afecte a más de 85 millones de estadounidenses desde la parte superior del Medio Oeste hasta el Noreste sobre los próximos dos días.

Para ser llamado Derecho, las tormentas severas deben tener vientos superiores a 58 mph y causar daños que abarquen al menos 250 millas.

Line of severe storms in Wisconsin will cross into northern Illinois in the 1-2 AM CDT time frame. Pockets of wind damage are possible. Have multiple ways to receive a warning overnight should these storms continue or strengthen. #ilwx #inwx pic.twitter.com/zD7h8R3Hsh — NWS Chicago (@NWSChicago) July 29, 2021

Las condiciones resultantes pueden describirse como una tormenta tropical sobre tierra.

El climatólogo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Adam Smith, describió un derecho a CNN Weather en 2020 como un huracán tierra adentro, con vientos de más de 100 mph con fuerza de huracán, que duran hasta 45 minutos.

La grave amenaza comenzará en el este de Minnesota por la tarde y atravesará Wisconsin en las horas de la noche. La atmósfera estará preparada para las tormentas gracias a los altos puntos de rocío y al calentamiento durante el día antes de que un frente frío de las Dakotas ingrese al área y provoque tormentas severas.

Las tormentas crecerán y se unirán creando una línea de vientos fuertes, posiblemente con una fuerza de huracán de 74 mph, causando daños generalizados y cortes de energía en la región.

Las tormentas progresarán desde el este de Minnesota hasta el sureste durante la noche y las últimas horas de la noche, llegando a Michigan e Illinois durante la noche hasta la madrugada.

Se esperan lluvias torrenciales con las tormentas, creando condiciones de conducción peligrosas. Afortunadamente, estas tormentas se moverán muy rápidamente, minimizando la amenaza de inundaciones repentinas.

Derechos, el tipo más costoso de tormentas severas

Los derechos son eventos de viento extremadamente costosos y peligrosos.

Se definen como eventos de viento generalizados y de larga duración que causan daños como un tornado pero en una sola dirección. Los daños causados por los derechos se denominan con frecuencia daños por viento en línea recta.

Siempre que exista la posibilidad de un clima severo, debe tener un plan establecido sobre cómo permanecerá seguro antes, durante y después de la tormenta.

Si el NWS o los medios de comunicación dicen que un Derecho es posible, debe prepararse para las interrupciones de la comunicación y los cortes de energía, con suministros de emergencia suficientes, como si estuviera a punto de ser golpeado por un huracán.

En agosto de 2020, una tormenta severa afectó al Medio Oeste como un derecho y produjo severos daños por viento en Nebraska, Iowa, Illinois, Wisconsin, Illinois e Indiana.