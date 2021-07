El Pentágono seguirá las reglas de vacunación que Biden impuso para los trabajadores civiles del gobierno

El secretario de Defensa Lloyd Austin comenzará a consultar a los profesionales médicos militares, así como al Estado Mayor Conjunto, para “determinar cómo y cuándo hacer recomendaciones al presidente Joe Biden” sobre cómo agregar las vacunas COVID-19 a la lista completa de requisitos para el personal militar, anunció el Pentágono el jueves por la noche.

El anuncio del Departamento de Defensa (DoD) se produjo a raíz del llamado del presidente Biden en el mismo día para que el Pentágono considerara agregar esas vacunas a la lista de vacunas requeridas para los miembros del servicio.

The @DeptofDefense is moving quickly to meet @POTUS’s commitment to defeat COVID-19, and that includes being able to ensure every member of our civilian and military workforce is protected.

