Jet que se estrelló en el norte de California estuvo a punto de caer sobre un autobús escolar

El número de personas muertas por el choque de un jet privado cerca de un campo de golf en el norte de California subió a seis, dijeron las autoridades.

Un avión Bombardier CL 600 se estrelló en la localidad de Truckee, en la región de Lake Tahoe, la tarde del lunes. En un principio se dijo que tres personas habían perdido la vida.

Un video publicado en redes sociales muestra el momento en el que el avión cae y provoca un bola de fuego en una zona residencial. En el video también se muestra que un autobús escolar circulaba a pocos metros de donde fue el fatal choque.

La tragedia pudo haber sido mucho peor.

