Jugador de la NBA es arrestado por altercado con la policía de Los Ángeles

Un jugador de la NBA fue arrestado la madrugada del miércoles después de tener un altercado con elementos de la policía de Los Ángeles.

Jaxson Hayes, pivot del New Orleans Pelicans, fue detenido por las autoridades, quienes respondieron a las 3:00 a.m. a un llamado por una pelea doméstica en la cuadra 20000 de Mariano St., en Woodland Hills.

De acuerdo con las autoridades, Hayes, de 21 años, fue encontrado en el patio delantero de una residencia, le informaron que habían recibido una llamada de ese lugar y que necesitaban hablar con la víctima, por lo que le solicitaron al jugador a permanecer fuera de la casa.

La policía indicó que el video de la cámara corporal de un oficial muestra a Hayes intentando repetidamente para ingresar a la casa pese a que los elementos de seguridad le bloqueaban el camino y le ordenaban de permanecer afuera.

The LAPD released this statement today on the Jaxson Hayes arrest.

They say the arrest was captured on an officer's body cam and is being reviewed by the Force Investigation Division bc force may have been applied to Hayes' neck. pic.twitter.com/jXFc653vvO

— Will Guillory (@WillGuillory) July 29, 2021