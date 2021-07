Larry Nassar, el médico que abusó de la gimnasta Simon Biles, recibió dos cheques de estímulo en prisión que sumaron $2,000 dólares

Después de que el Departamento de Justicia publicara un informe sobre los fallos del FBI en la gestión de la investigación de abusos sexuales contra el médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, otra noticia ha saltado a los titulares de los diarios. Larry Nassar ha recibido dos cheques de estímulo al estar cumpliendo su condena por abuso sexual en la cárcel.

De acuerdo a la ley federal Nassar tiene derecho a recibir los cheques de estímulo, sin embargo, los abogados y los funcionarios empezaron a notar que sus ingresos aumentaban mientras él se encuentra en prisión.

Sin embargo, Nassar no había pagado la indemnización a varias de sus víctimas ya que parte de la sentencia judicial los tribunales determinaron que sería responsable de pagar el daño a cada una de ellas.

Una investigación del periódico del Washington Post reveló que desde que fue encarcelado Nassar, ha recibido más de $13,000 dólares en ingresos, de los cuales $2,000 provienen de cheques de estímulo federal.

El informe muestra que Nassar ha pagado muy poco de los $60,788.52 dólares que un tribunal le ordenó pagar, $57,488.52 dólares corresponden a cinco de sus víctimas, señala el periódico.

En 2016 las integrantes del equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos, conocidas como las Fab Five, declararon que sufrieron abusos sexuales por parte de Nassar.

La campeona olímpica Simone Biles es la única integrante de ese equipo que compitió este año en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Biles junto con otras gimnastas ha culpado a la organización por su falta de acción en el momento de destituir a Nassar después de agredir a las atletas durante más de dos décadas.

En enero de 2018 Nassar fue sentenciado a pasar de 60 a 75 años en una prisión estatal de Michigan tras ser declarado culpable de siete cargos de agresión sexual a menores cuando fue médico de la selección nacional de gimnasia de Estados Unidos.

Biles reveló en Vogue en 2018 que al darse cuenta del abuso sexual que sufrió de Nassar ella pasó por momentos muy oscuros en donde sufrió depresión, dormía muy poco “por que para mí, era lo más parecido a la muerte, sin necesidad de dañarme”, declaró la campeona.

Biles ha solicitado a la organización USA Gymnastics que lleve a cabo una investigación independiente sobre los fallos de las denuncias de abusos. Más de doscientas gimnastas han demandado a USA Gymnastics pero muchas no han llegado a un acuerdo después de que la organización se declarara en bancarrota en 2018.

how about you amaze me and do the right thing… have an independent investigation https://t.co/58Gc9QUk76

— Simone Biles (@Simone_Biles) March 14, 2020