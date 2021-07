Crédito tributario para hijos: fecha límite para renunciar a las mensualidades y recibirlo entero en la primavera del 2022

A partir del 15 de julio el Servicio de Rentas Internas (IRS) comenzó a distribuir de manera automática los pagos por valor de hasta $300 dólares por hijo a decenas de millones de familias en Estados Unidos. Aunque los pagos mensuales están programados, los padres podrán elegir cómo recibir el dinero.

La fecha límite en que podrás optar por no recibir el crédito tributario por hijos será el próximo 2 de agosto.

Al seleccionar esta opción te impedirá continuar recibiendo los pagos del crédito tributario por hijos de manera mensual hasta diciembre y recibir un pago total durante abril de 2022. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas (IRS) ha informado que va a añadir una nueva función en su sitio web para que las familias que opten por salir y, en caso de cambiar de opinión, puedan regresar para volver a recibir los pagos mensuales.

Cada niño menor de seis años al final del año podría recibir hasta $3,600 dólares y los que tengan entre seis y 17 años al final de 2021 recibir hasta $3,000 dólares.

Si decides no recibir el crédito tributario por hijos de manera voluntaria podrías tener una ventaja si eres de los contribuyentes que en la mayoría de las ocasiones le debe dinero al IRS cuando presentas tu declaración de impuestos.

De esta manera en 2022 podrás utilizar este crédito a tu favor y pagar tus impuestos en lugar de gastar la mitad del dinero durante los próximos 6 meses.

Cancelar el pago mensual del crédito tributario para hijos te permitirá obtener una protección para no tener que pagar una cantidad de dinero adicional al IRS.

Advance payments of the 2021 #ChildTaxCredit will be made regularly from July through December to eligible families. The advance payments will total up to 50% of the credit. More from #IRS at https://t.co/535gR8FJvp pic.twitter.com/gVG2vUJb64

