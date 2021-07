Crédito Tributario por Hijos: las opciones que tienes para solicitarlo si no presentaste impuestos 2020

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A partir del 15 de julio el Servicio de Rentas Internas (IRS) comenzará a enviar a las familias que reúnan los requisitos los pagos anticipados del Crédito Fiscal por Hijos de 2021. Cualquier padre o tutor que haya presentado su declaración de impuestos de 2020 o haya utilizado la herramienta en línea del IRS para no presentar la declaración, debería estar inscrito de manera automática. Sin embargo, si aún no has realizado ninguna de las dos cosas, deberás tomar cartas en el asunto.

Hasta el momento el IRS ha creado tres herramientas en línea para que puedas gestionar tus pagos del Crédito Fiscal por Hijos 2021, comprobar tu elegibilidad e inscribirte para recibirlos.

Solo tendrás que solicitar los pagos anticipados si aún no has presentado una declaración de impuestos de 2020 o 2019 ni has utilizado la herramienta para no declarantes del año pasado para reclamar tu pago de cheque de estímulo de $1,200 o la versión de este año para inscribirte en el Crédito Tributario por Hijos de 2021.

Relacionado: El calendario de entrega del crédito fiscal por hijos, según el IRS: podrás recibir un pago o en varios meses

Cómo solicitar el crédito fiscal por hijos de 2021

Para comprobar si estás inscrito podrás utilizar la herramienta en línea del IRS Manage Payments, que también te permite evitar inscribirte y actualizar tu información de pago. Si no estás inscrito en los pagos puedes ver si eres elegible a través de la herramienta en línea del Asistente de Elegibilidad del IRS.

Una vez que hayas comprobado que eres elegible pero que aún no te has inscrito y que cumples con los requisitos, puedes utilizar la herramienta de inscripción del IRS para no declarantes. Para poder utilizar esta herramienta en línea deberás cumplir los siguientes requisitos:

No estar obligado a presentar la declaración de impuestos de 2020, no haberla presentado y no tener previsto hacerlo.

Tener tu vivienda principal en Estados Unidos y haber vivido más de la mitad del año.

Si estás obligado a presentar una declaración de impuestos de 2020, deberás hacerlo de manera inmediata. Si debes dinero al IRS, cuanto más esperes las multas y sanciones que tendrás que pagar serán mayores.

Si decides recibir los pagos obtendrás la mitad del crédito fiscal a través de cuotas mensuales que serán depositadas el día 15 de cada mes, excepto en agosto, cuando el pago será el día 13, hasta el final del año.

Si decides recibir un solo pago de hasta $3,000 dólares por hijo de entre 6 y 17 años o hasta $3,600 dólares por cada hijo menor de 6 años a través de un pago único puedes utilizar la herramienta en línea Manage Payments para renunciar a los pagos mensuales. Aunque es demasiado tarde para suspender el pago de julio, podrás suspender los cinco pagos restantes antes del mes de agosto.

Te podrá interesar: