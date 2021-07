Biden pide a los gobiernos locales que desembolsen la ayuda para evitar desalojos

WASHINGTON – El presidente Joe Biden llamó este viernes a los gobiernos estatales y locales a adoptar medidas para desembolsar “inmediatamente” las ayudas para el pago de alquileres a las familias afectadas por la pandemia, ante el “inminente” fin de la moratoria a los desalojos, que vence este sábado.

As the eviction moratorium deadline approaches tomorrow, I call on all state and local governments to take all possible steps to immediately disburse these funds given the imminent ending of the CDC eviction moratorium. https://t.co/lei4rN3D9a

— President Biden (@POTUS) July 31, 2021