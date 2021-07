Polémica en Tokio 2020: piden que investiguen a un medallista iraní acusado de ser un terrorista

Los conflictos políticos ha tenido incidencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Existe una gran polémica al rededor del medallista olímpico Javad Foroughi. El iraní está siendo tildado de “terrorista” y le piden al Comité Olímpico Internacional que le retiren su medalla de oro obtenida en tiro con pistola de aire masculino, de 10 metros.

Todo surgió desde que el grupo “United for Navid” (una organización que nació para defender los derechos humanos tras la ejecución del atleta Navid Afkai), le solicitó al Comité Olímpico Internacional que investiguen al tirador de Irán. En este sentido la organización desea que su medalla de oro sea puesta en tela de juicio, mientras se obtenga la resolución de la investigación.

Según informaciones de Marca, Javad forma parte de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Esta entidad es parte del régimen iraní y está catalogada por Estados Unidos como una organización terrorista.

Javad Foroughi is a member of Al Quds forces of Iran, he was fighting in Syria shooting innocent people, now he got the golden medal in shooting in #TokyoOlympics #Olympics2021 pic.twitter.com/RUn8IWoPTg

En este sentido, el grupo “Unidos por Navid”, indica que si el Comité Olímpico Internacional no toma medidas, será considerado como cómplice de “promover terrorismo y los crímenes contra la humanidad“.

El iraní ganó su medalla de oro sin problema alguno. Javad obtuvo su medalla tras conseguir una puntuación de 244.8. El tirador se convirtió en el medallista con mayor edad en la historia de su país (41 años). Javad venía de ganar las Copas del Mundo de Nueva Delhi y de Osijek.

Iran won its first medal in Tokyo which is also their first ever Olympics medal in shooting: Javad Foroughi won gold in Men’s 10M Air Pistol and broke the Olympics record today.

