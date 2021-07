Crédito tributario por hijos: millones de familias no recibieron el primer pago del IRS

Después de que el Servicio de Rentas Internas (IRS) realizó el primer pago del crédito tributario para hijos el 15 de julio, el el People’s Policy Project señaló en un blog que al IRS le faltaba información de alrededor siete millones de niños cuyas familias tenían derecho a recibir el pago.

Una gran cantidad de estos menores cuentan con padres o tutores que no están obligados a presentar una declaración de impuestos, que es la forma en que la oficina federal recolecta la información necesaria para la distribución de los pagos.

A pesar de que el IRS ha mencionado que el 86% de las familias recibieron el dinero a través de una transferencia bancaria, aún 1 de cada 6 personas continúa esperando los cheques por correo. Si eres una de estas personas, es posible que tengas aún preguntas sobre cuándo llegará tu dinero, cómo encontrar la manera de acceder a más información y a quién en el IRS debes consultar si tienes problemas con tu pago.

El gobierno de Joe Biden y muchos demócratas en el Capitolio han argumentado que el nuevo crédito tributario para niños reducirá la pobreza infantil a la mitad este año. Sin embargo, el IRS no cuenta con la información de millones de familias de bajos ingresos que tienen derecho a recibir los pagos.

El periódico The Washington Post publicó que de los siete millones “solo 720,000 infantes habían sido registrado con con éxito ante el nuevo crédito tributario por hijos”, ya que sus padres o tutores utilizaron el sitio web del IRS para las personas que no pagan impuestos para reclamar los pagos de estímulo que fueron aprobados durante la pandemia de coronavirus.

Basándose en esas cifras, Matt Bruenig, autor del blog de People’s Policy Project, estima que el 90% o más de los niños no fueron registrados por el IRS antes del 15 julio, además de expresar su preocupación por que se trata de menores de edad que en su mayoría viven en la pobreza extrema.

We learned today that the IRS has failed to reach 90% of the (mostly very poor) missing kids that it needed to sign up for the CTC. For the first time ever, see our fully-fleshed out alternative to this with bill text.https://t.co/AswDEzRdLP pic.twitter.com/IgtDth6s6g

— People's Policy Project (@PplPolicyProj) July 15, 2021